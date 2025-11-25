Trevisani: "Se Maignan non para, il derby finisce 3-0"

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria del Milan nel derby: "Non me la sento di prendermela con Chivu per il cambio di Lautaro. Non me la sento di prendermela con Chivu se l'Inter non concretizza il rigore e le occasioni che ha creato. Non me la sento di prendermela con Chivu se Maignan è un alieno e il suo portiere non para. Chivu ha organizzato una partita in cui ha dominato, ha giocato nettomanete meglio dell'avversario e dal mio punto di vista l'Inter avrebbe meritato di vincere. Poi finisce 0-1, ma se Maignan non para finisce 3-0. Di cosa parliamo? Dov'è il merito? Si dice che con Rabiot in campo il Milan non prende gol, ma li aveva presi se il suo portiere non fosse un marziano. Non è che con Rabiot non prendi gol o che Rabiot fa le parate, le ha fatta Maignan sul rigore, su Thuram o su Lautaro. Non è vero.

II Milan fa una grande partita contro il Napoli, l'unica nei big match. Per mezz'ora con la Roma balla la samba, dopo l'1-0 il campo diventa in discesa. Con l'Inter per 54' non ha mai preso il pallone, poi in vantaggio 1.0 e qualche ripartenza la fa, con Leao che peraltro non riesce neanche a incidere. Non possiamo essere sempre schiavi del risultato. Io a Milan-Napoli vedo una preparazione e una squadra che gioca, che crea e che segna sullo 0-0, contro Roma e Inter ho visto qualcosa solo dopo essere passato in vantaggio. Faccio questo discorso perchè poi quando c'è bisogno di giocare a calcio contro Pisa, Cremonese e Parma non vinci. Quando la partita la devi fare tu non vinci. Vinci quando la fanno gli altrii perchè tu giochi di rimessa, ma contro le piccole hai bisogno di giocare a calcio. E infatti con le piccole non vinci. Quindi il Milan è una suqadra forte con giocatori forti, ma gioca male e questo problema lo deve risolvere perchè sono molte di più le gare contro le squadre piccole nel campionato che contro le squadre grandi che ti vengono ad attaccare in casa ed in trasferta".

