Addio a Lorenzo Buffon, il messaggio di cordoglio dell'Inter

vedi letture

Giornata di lutto per il calcio italiano e in particolare per il Milan, all'età di 96 anni è morto Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero che negli anni '50, per dieci anni, ha difeso i pali della porta rossonera vincendo 4 scudetti e collezionando 300 presenze. A fine carriera per Buffon anche tre stagioni all'Inter.

Il club nerazzurro ha espresso il suo cordoglio con un post social: "Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto".