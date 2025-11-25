Addio a Lorenzo Buffon, il messaggio di cordoglio dell'Inter
Giornata di lutto per il calcio italiano e in particolare per il Milan, all'età di 96 anni è morto Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero che negli anni '50, per dieci anni, ha difeso i pali della porta rossonera vincendo 4 scudetti e collezionando 300 presenze. A fine carriera per Buffon anche tre stagioni all'Inter.
Il club nerazzurro ha espresso il suo cordoglio con un post social: "Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto".
Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra.— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 25, 2025
Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto. pic.twitter.com/1DSC4SLzHv
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan