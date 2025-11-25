Derby, il pre partita. Gabbia: "Siamo belli tosti!". Maignan: "Senza paura, lottiamo su tutte le palle"

È arrivato questo pomeriggio il BordoCam di DAZN, un modo per rivivere tante situazioni del derby di domenica sera andando dentro alcuni dettagli che, a causa dell'adrenalina e della tensione, potevano essere sfuggiti. Nella parte iniziale del format di DAZN ci sono le dichiarazioni di Gabbia e Maignan, che prima della partita caricano la squadra.

IL PRE-PARTITA

Gabbia nel tunnel prima del riscaldamento: "Oh ragazzi, giodiamoci sto momento. Sappiamo che siamo pronti, eh. Da squadra, siamo belli tosti. Siamo belli tosti".

Maignan in cerchio prima del fischio d'inizio: "Dai raga, senza pressione! Senza paura. Giochiamo un buon calcio, giochamo insieme! Lottiamo su tutte le palle! Vinciamo i duelli e vinciamo questa partita!".