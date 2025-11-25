Serie A, un turno di stop a Gasperini: salta Roma-Napoli
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Gian Piero Gasperini non siederà sulla panchina della Roma in occasione del big match col Napoli della prossima giornata. E' quanto ha deciso il giudice sportivo che ha squalificato per un turno il tecnico giallorosso per "avere, al 17° del secondo tempo (di Cremonese-Roma, ndr), dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale; infrazione rilevata dal quarto ufficiale". Un turno di squalifica per Dion Nelson Norton-Cuffy del Genoa e Ivan Smolčić del Como. (ANSA).
