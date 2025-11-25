Bove: "Dopo il malore ho rivisto le mie priorità: ora il calcio è salute, non solo competizione"

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Dopo il malore ho capito che il primo soccorso può fare la differenza. Ho rivisto le mie priorità: ora il calcio è salute, non solo competizione". Edoardo Bove è tornato a parlare del malore che lo ha colto il primo dicembre di un anno fa durante Firoentina-Inter e dell'impegno in prima persona del disegno di legge sul primo soccorso che ha cominciato il suo iter. Ospite di Radio2 Social Club, Il giocatore ha elencato i tre aspetti previsti dall'iniziativa legislativa: "Abbassamento dell'iva dal 22% al 5% sui defibrillatori, l'obbligo di corsi di primo soccorso nelle scuole e per un determinato tipo di professioni e l'obbligo di corsi di primo soccorso per prendere la patente". "In questo anno ho avuto la possibilità di vedere il calcio da fuori, di distaccarmi da una parte di me che era sempre presente perché ero abituato a una calendarizzazione della mia vita: vivere la settimana in base alla partita. Ho avuto la possibilità di rivedere delle mie priorità. Adesso sono contento perché mi sto allenando e posso mettere di nuovo il calcio al centro della mia vita e quello è il mio obiettivo.

Lo sport per me è motivo di salute". Una battuta sul momento della Roma, prima in classifica: "Stanno facendo un grandissimo percorso ma c'è ancora tanto tempo da giocare, è ancora presto per parlare". E non poteva mancare il passaggio sull'amicizia che lo lega a Flavio Cobolli, grande protagonista del trionfo dell'Italia in Coppa Davis: "Fino ai 12-13 anni giocavo contro di lui ma andava abbastanza male perché si vedeva già la sua predisposizione. Giocavamo insieme anche nella Roma, lui poi ha scelto di continuare con il tennis, io con il calcio. Credo che alla fine sia andata bene ad entrambi". (ANSA).