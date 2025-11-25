Landucci incorona Maignan dopo il rigore parato: "Sei il più forte del mondo!"

Landucci incorona Maignan dopo il rigore parato: "Sei il più forte del mondo!"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30News
di Manuel Del Vecchio

DAZN ha pubblicato "BordoCam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di ogg sul derby di Milano, emergono tanti dettagli prima, durante e dopo la vittoria del Milan contro l'Inter:

IL FISCHIO FINALE, VINCE IL MILAN

Possono iniziare così anche i festeggiamenti in campo dei giocatori rossoneri. Tutti vanno ovviamente ad abbracciare Maignan che a Pulisic dice: "Te l'avevo detto". Arriva anche Landucci, il vice di Allegri, che urla al francese mentre lo abbraccia: "Sei il più forte del mondo!". 