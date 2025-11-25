Garlando: "Modric è Pallone d'Oro, Calhanoglu non se lo sogna neanche"

di Francesco Finulli

Come ogni settimana al termine della giornata di campionato torna il podcast La Tripletta della Gazzetta dello Sport insieme ai giornalisti Filippo Conticello e Luigi Garlando. Quest'ultimo ha commentato il confronto a distanza tra Modric e Calhanoglu nel Derby che il Milan ha vinto per 1-0 contro l'Inter domenica sera, vinto nettamente dal fuoriclasse in maglia rossonera. Di seguito le sue parole.

Così Luigi Garlando ha commentato le prove di Modric e Calhanoglu: "L'Inter è stata comunque dominante nel primo tempo, ha tenuto lì il Milan senza il miglior distributore che ha, che è Calhanoglu, che domenica non è sceso in campo. Il duello lo ha stravinto Modric? Sì, questo è Pallone d'Oro, Calha non riesce neanche a sognarlo il Pallone d'Oro. Però noi dicevamo, facciamo la squadra migliore: chi è che metteresti oggi come età, come condizione atletica? Se tu chiedi a 19 allenatori di Serie A di scegliere tra i due per la loro squadra, io son convinto che scelgano Calhanoglu per quello che può dare atleticamente. Modric serve al Milan, nel Milan è il pezzo che serve"