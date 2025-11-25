Derby, i retroscena sul rigore. Gabbia: "Thuram ha crossato di merda". Allegri: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?"

Derby, i retroscena sul rigore. Gabbia: "Thuram ha crossato di merda". Allegri: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00News
di Manuel Del Vecchio

DAZN ha pubblicato "BordoCam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di ogg sul derby di Milano, emergono tanti dettagli prima, durante e dopo la vittoria del Milan contro l'Inter:

IL RIGORE PER L'INTER

Contatto Pavlovic-Thuram in area, Sozza sta aspettando che il VAR riveda l'episodio. Gabbia si avvicina al direttore di gara e gli dice: "Ha crossato di merda e dopo si è buttato giù". Sozza va a rivedere l'episodio e poi concede il rigore.

Dopo il penalty parato da Maignan a Calhanoglu, Allegri si gira verso la panchina e, ridendo, dice: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?". 