Milan, due anni fa l'esordio in prima squadra di Francesco Camarda
di Enrico Ferrazzi

Esattamente due anni fa, il 25 novembre 2023, Francesco Camarda ha fatto il suo esordo in prima squadra in un Milan-Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A. L'attaccante classe 2008, attualmente in prestito al Lecce con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Diavolo, entrò in campo all'83 al posto di Luka Jovic, diventando il più giovane esordiente di sempre nel massimo campionato italiano a soli 15 anni e 260 giorni.

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:

MILAN-FIORENTINA 1-0                       
Reti: 47' rig. Hernandez



MILAN: Maignan, Calabria (92' Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez II, Musah (84' Krunic), Reijnders, Pobega, Chukwueze, Jovic (83' Camarda), Pulisic (61' Loftus-Cheek) (a disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Adli, Romero, Traorè) - All.: Pioli

FIORENTINA: Terracciano, Parisi, Martínez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Arthur (46' Lopez), Duncan (81' Mandragora), Gonzalez, Bonaventura (88' Kouamé), Sottil (81' Ikonè), Beltrán (70' Nzola) (a disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Mina, Pierozzi, Amatucci, Barák, Infantino, Brekalo) - All.: Italiano

Arbitro: Di Bello