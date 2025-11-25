Lo show di Allegri nel finale del derby: "Fischia, li mortacci tua!". Poi scappa ridendo

È finalmente disponibile su DAZN la puntata di BordoCam sul derby! Un episodio (clicca qui) che ha regalato tante chicche, retroscena e momenti divertenti dati dalla tensione, proprio come lo show di Allegri nel finale di partita. Quando il tempo sembrava non passare mai il tecnico toscano ha dato voce al pensiero di tutti i tifosi rossoneri!

LO SHOW DI ALLEGRI

Siamo nel finale di partita e inizia lo show di Max Allegri. "Quanto dà di recupero? Ma come 5 minuti?!". Da qui in poi il tecnico milanista fa scattare per ogni pallone mal gestito dai suoi giocatori. E continua a chiedere al suo staff quanto manca alla fine della partita, fino a quando non scoppia: "Fischia, li mortacci tua". Per fortuna il triplice fischio finale di Sozza arriva e Allegri corre via negli spogliatoi col sorriso di uno che è consapevole di averla fatta grossa.