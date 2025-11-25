Napoli, Lukaku non tornerà a disposizione per la Roma. Servirà un altro po' di tempo
(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Il rientro di Lukaku? E' ancora presto, ma la sua presenza tra i compagni è importante perché è un leader carismatico riconosciuto a livello internazionale". Antonio Conte chiarisce che l'attaccante belga non è ancora in condizioni di giocare, neppure domenica prossima contro la Roma. "Non è assolutamente pronto - spiega - e deve ancora lavorare. Lui ha sempre dato tanto sia in campo sia a livello di spogliatoio e averlo recuperato, dopo essere dovuto rimanere in Belgio per tanto tempo per curarsi, è già molto importante". (ANSA).
Pubblicità
News
Derby, il pre partita. Gabbia: "Siamo belli tosti!". Maignan: "Senza paura, lottiamo su tutte le palle"
Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamorosodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
2 "Divento matto!". Pellegatti non ci crede: "La cosa che mi fa impazzire è che il Milan perderà Maignan a zero"
3 Chukwueze, i tifosi del Fulham chiedono a gran voce il suo riscatto. Il Milan incasserebbe 23 milioni
Primo Piano
BordoCam e le voci del derby: le parole di Gabbia, il discorso di Maignan, Leao vs Acerbi, lo show e il sorriso finale di Allegri
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com