Napoli, Lukaku non tornerà a disposizione per la Roma. Servirà un altro po' di tempo
di Antonello Gioia
(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Il rientro di Lukaku? E' ancora presto, ma la sua presenza tra i compagni è importante perché è un leader carismatico riconosciuto a livello internazionale". Antonio Conte chiarisce che l'attaccante belga non è ancora in condizioni di giocare, neppure domenica prossima contro la Roma. "Non è assolutamente pronto - spiega - e deve ancora lavorare. Lui ha sempre dato tanto sia in campo sia a livello di spogliatoio e averlo recuperato, dopo essere dovuto rimanere in Belgio per tanto tempo per curarsi, è già molto importante". (ANSA).