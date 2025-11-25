Allegri sbotta con Sozza: "Barella, Dio Santo, fa l'attore. Acerbi mi ha preso Leao per i capelli!"
Nella puntata di BordoCam sul derby sono state isolate tutte le reazioni dei protagonisti agli episodi chiave della partita. In un passaggio c'è la sfuriata di Allegri con Sozza dopo che Barella ha accentuato su una scivolata di Leao (poi ammonito), quando qualche minuto prima il portoghese era stato preso per i capelli da Acerbi in area di rigore.
ALLEGRI PROTESTA
Allegri a Sozza dopo il giallo a Leao per fallo su Barella: "Sozza, Acerbi me l'ha preso per i capelli (riferito a Leao, ndr). Barella, Dio Santo, fa l'attore!". E poi parlando con il quarto uomo che gli chiede di calmarsi: "Sono calmo, mi fate incazzare!".
