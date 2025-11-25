Cruciani: “Maignan stava per andare al Chelsea ed è rimasto grazie ad Allegri"

Durante l'ultima puntata del podcast "Number 1", Giuseppe Cruciani ha parlato di due protagonisti assoluti del Milan e della vittoria nel derby dei rossoneri: Mike Maignan e Massimiliano Allegri. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

"Il Milan ha un grande portiere, l'Inter ha un portiere normale. Il portiere del Milan porta punti, perchè è un fatto oggettivo, il portiere dell'Inter al limite toglie punti. Diciamo la verità, Maignan è rimasto perchè c'era Allegri. Stava per andare al Chelsea ma è intervenuto Allegri che gli ha detto di restare. Forse ci sono stati anche altri fattori, ma certamente Allegri ha contribuito al fatto che restasse Maignan e oggi Maignan, se non è l'uomo decisivo del Milan, poco ci manca. Nessun nemico di Allegri può contestarlo sotto questo aspetto, che ha contribuito a far rimanere Maignan in rossonero e inoltre ad aver portato Rabiot"

Sulla fortuna di Allegri - "Io penso che se perdi una sola partita, è la squadra che ha perso di meno il Milan, dov'è la fortuna, i pali dell'Inter ? Si può essere. Ma ci vuole sempre un po' di fortuna, però la fortuna la si costruisce non è che arriva così casualmente, la devi aiutare. Non mi pare che negli ultimi anni alla Juve abbia avuto fortuna, quindi vuol dire che nessuno è predestinato ad essere fortunato, in questa occasione ha avuto un po' di fortuna che ci vuole sempre per vincere"