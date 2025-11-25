Modric: "La forza e la velocità non prevarranno mai sulla tecnica e sulla testa"

Luka Modric, ai microfoni di Arena Sport, ha rilasciato queste parole:

Sui dubbi sulla sua stazza fisica a inizio carriera: "Non mi ha minimamente fatto vacillare. Ho sempre avuto grande fiducia in me stesso. Non mi sono mai preoccupato delle opinioni degli altri, perché la mia considerazione su me stesso non era quella. Sarebbe stato diverso se avessi pensato di essere forse piccolo, gracile, ma no la mia opinione era opposta. Perché il calcio non è solo forza e altezza. Il calcio è molto di più della sola forza: il calcio è molto di più tecnica, testa, sensibilità... La testa è la cosa più importante. Mai la forza e la velocità prevarranno sulla tecnica e sulla testa. Le persone amano il calcio proprio per queste cose"

Su Tomislav Basic, suo maestro: "Era speciale, avanti rispetto al suo tempo. Aveva una comprensione del calcio ad alto livello. Per me era speciale perché è una delle rare persone che ha creduto in me fin dall'inizio... La gratitudine che ho verso di lui non può essere espressa nemmeno con semplici parole. Lui mi ha raccomandato alla Dinamo, loro non mi conoscevano molto. Mi hanno preso sulla base della sua parola".

