Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha sette punti in più di un anno fa
Oggi alle 20:19News
di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo dodici giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno sette punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Roma 27 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 12 partite)
Milan 25 (+7)
Napoli 25 (-1)
Inter 24 (-1)
Bologna 24 (+3)
Como 21 (+11)
Juventus 20 (-4)
Lazio 18 (-7)
Sassuolo 17 (in Serie B)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Torino 14 (=)
Atalanta 13 (-12)
Cagliari 11 (+1)
Parma 11 (-1)
Pisa 10 (in Serie B)
Lecce 10 (+1)
Genoa 8 (-2)
Fiorentina 6 (-19)
Hellas Verona 6 (-6)