Hernanes: "Pavlovic-Thuram? Non è rigore. I contatti devono essere valutati in un contesto"
MilanNews.it
Hernanes, ex giocatore, ha detto la sua su Instagram sul rigore concesso domenica all'Inter nel derby contro il Milan dopo l'intervento del VAR: "Non è fallo, non è un'imprudenza, questo è il gioco del calcio che è un gioco di contatti. I contatti devono essere valutati in un contesto. Non voglio più vedere rigori così.
Le azioni vanno interpretate e capite, non si può usare il protocollo e basta perchè un protocollo annulla la ragione. E questa cosa non la posso vedere né dentro né fuori dal campo. Il protocollo non può essere più importante del gioco".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
