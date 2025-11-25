Hernanes: "Pavlovic-Thuram? Non è rigore. I contatti devono essere valutati in un contesto"

di Enrico Ferrazzi

Hernanes, ex giocatore, ha detto la sua su Instagram sul rigore concesso domenica all'Inter nel derby contro il Milan dopo l'intervento del VAR: "Non è fallo, non è un'imprudenza, questo è il gioco del calcio che è un gioco di contatti. I contatti devono essere valutati in un contesto. Non voglio più vedere rigori così.

Le azioni vanno interpretate e capite, non si può usare il protocollo e basta perchè un protocollo annulla la ragione. E questa cosa non la posso vedere né dentro né fuori dal campo. Il protocollo non può essere più importante del gioco". 