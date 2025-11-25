Di Stefano: "Pulisic essenziale: sa fare bene ogni ruolo del reparto offensivo"
Christian Pulisic è veramente l'oro di Milano, del Milan: il calciatore americano si sta superando anche in questa stagione, nonostante gli altri inizi di stagione col turbo gli anni passati e nonostante l'infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse gare. Anche questo Derby, vinto 1-0 contro l'Inter, porta la sua firma come era stato per quello dell'anno scorso e quello in Supercoppa. Ne ha parlato Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, in diretta davanti al Centro Sportivo di Milanello.
Le parole di Di Stefano su Pulisic: "Io Pulisic lo definisco essenziale. Forse il Milan non dipende da lui ma poi quando c’è si nota la sua presenza. È un trequartista che sa fare l’esterno, la seconda punta e anche la prima punta: sa fare gol. Non è spettacolare nel senso che non eccede mai nelle cose che fa, molto essenziale nel suo modo di lavorare e pensare. È presente sempre a Milanello ed è apprezzatissimo dal gruppo. Per assurdo in questo inizio di stagione, in cui ha saltato quattro gare per infortunio, ha il miglior rendimento rispetto a tutti gli inizi di stagione da quando è al Milan. Sono 7 gol in 10 partite, 6 delle quali dal primo minuto. È legatissimo all’ambiente rossonero e si parla anche di un rinnovo di contratto che meriterebbe: sembrava in fase decrescente la sua carriera dal Chelsea al Milan, perché non stava rendendo come rende adesso. Sa fare bene ogni ruolo del reparto offensivo".
