Caressa: "Allegri apprezza molto Bartesaghi. Da garanzie in fase difensiva”

In commento al derby andato in scena domenica sera a San Siro, che ha visto i rossoenri trionfare per 1-0, Fabio Caressa ha commentato non solo la prestazione del Milan ma si è sofffermato anche sulla partita giocata da Bartesaghi, giovane della primavera alle prove per la prima volta da titolare nel derby. Bartesaghi ha fornito una bellissima prestazione, molto attenta in fase difensiva, che ha catturato l'attenzione anche del giornalista di Sky. Vediamo il suo commento:

"Bartesaghi è stato scelto da Allegri che sappiamo per certo credere molto in lui. Gli piace molto la freschezza, l'atteggiamento, l'attenzione tattica, uno che spinge ma che è molto attento alla fase difensiva e quindi gli dà garanzie importanti quando gioca con la linea bassa, per questo credo che continuerà a giocare e verrà alternato magari. Però già aver guadagnato questa stima da Allegri che è molto attento alla questione tecnica oltre quella tattica, è un grande passo in avanti".