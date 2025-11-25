Viviano provoca Allegri: "Il Milan ha fatto una partita ridicola nel derby"

Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto a TV Play, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby: "Il Milan ha fatto una partita ridicola, il calcio è proprio un altro sport. L'Inter però si deve interrogare perché poi nel calcio i numeri contano. È la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde. E questo è un fatto.

Mi ricordate un'azione da gol del Milan? Ha vinto, bravo, ma ha fatto una partita ridicola. Hanno vinto, probabilmente sono inferiori e Allegri l'ha preparata nella maniera giusta, ma per me ha fatto una partita ridicola. Maignan perdeva tempo dopo tre minuti, Gabbia, la palla più vicina, l'ha tirata fuori dallo stadio. Se non c'è Modric che mette un po' di ordine...".

