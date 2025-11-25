Roma, Mancini: "La parola 'sfida Scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre"

"Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte, ma siamo solo all'inizio". Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, a margine del Premio Beppe Viola del quale è stato insignito al Coni. "Prima di Roma-Napoli c'è una gara importante in Europa e la parola 'sfida scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre", ha aggiunto. Poi parlando del suo rinnovo: "Ho un contratto fino al 2027, con la società ne parleremo a tempo debito".

Infine una battuta sulla nazionale e sull'impossibilità di rinviare la giornata di Serie A prima dello spareggio: "Ci adeguiamo a quello che ci viene detto. Noi dobbiamo pensare a quando andremo in nazionale e a lavorare al meglio per due partite super importanti". (ANSA).