Sabatini: “Derby Made in Allegri: ha vinto con un'azione che sembra la più allegriana possibile"

Terminato il derby di Milano con la vittoria dei rossoneri per 1-0, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato sul suo canale YouTube la partita, analizzando la prestazione dei rossoneri e le capacità di Allegri di preparare il match alla sua maniera. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Ho sbagliato tante volte ormai che lo si già, è giusto e commovente citare Ornella Vanoni nella serata del derby in cui evidentemente ci sono stati degli sbagli compresi quelli del sottoscritto che considera l'Inter la squadra più forte del campionato ma è la squadra che in campionato colleziona la quarta sconfitta. Il Milan esce vittorioso dal derby con un'azione che sembra la più allegriana possibile e quindi siccome il gol è dell'americano Pulisic va detto che questo Milan è veramente Made in Allegri, questo derby è Made in Allegri, fatto e misurato du misura ad una squadra che ha tenuto il controllo grazie al rientro di Rabiot, al rientro a tempo pieno di Pulisic, con Leao che ha bisticciato contro l'esperienza di Acerbi e anche con la consapevolezza che lo sviluppo della partita doveva essere naturalmente accettato per quello che già si sapeva ovvero Inter più presente in avanti, Milan più rapido nelle ripartenze. La vittoria premia la squadra che poi nella considerazione degli Xg (chance di gol ndr.) è sotto l'Inter però quelli che contano non sono gli Xg, sono i g cioè i gol. Il Milan beneficia anche di un grande portiere, Maignan. Quindi ci sta anche la battuta che a portieri invertiti sarebbe finita diversamente, si probabilmente si perchè Sommer nel rasoterra diagonale di'Saelemaekers non è sembrato impeccabile. Maignan ha salvato il risultato fin dal primo minuto, aiutato anche dai pali. La parata su Calhanoglu è spettacolare, è sembrato che fosse proprio lui a indicare l'angolo perchè si era messo spostato sulla sinistra per invitare Calhanoglu a tirare proprio lì"