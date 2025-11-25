Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito"
MilanNews.it
DAZN ha pubblicato "Bordocam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di ogg sul derby di Milano, si può vedere e ascoltare anche quello che è successo tra Rafael Leao e Francesco Acerbi, con quest'ultimo che ha tirato più volte i capelli all'attaccante rossonero. Ad un certo punto il portoghese va verso il difensore nerazzurro e gli dice: "E' l'ultima volta". Acerbi risponde così: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito".
Pubblicità
News
Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito"
Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamorosodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
2 "Divento matto!". Pellegatti non ci crede: "La cosa che mi fa impazzire è che il Milan perderà Maignan a zero"
Primo Piano
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com