Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito"

Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:40News
di Enrico Ferrazzi

DAZN ha pubblicato "Bordocam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Nella puntata di ogg sul derby di Milano, si può vedere e ascoltare anche quello che è successo tra Rafael Leao e Francesco Acerbi, con quest'ultimo che ha tirato più volte i capelli all'attaccante rossonero. Ad un certo punto il portoghese va verso il difensore nerazzurro e gli dice: "E' l'ultima volta". Acerbi risponde così: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito". 