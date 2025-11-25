Borghi: “Nei quattro big match il Milan ha subito solo un gol, è un responso molto chiaro"

Il giorno dopo il derby di Milano, vinto 1-0 dai rossoneri grazie al gol di Cristian Pulisic, il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato sul suo canale Youtbe il big match analizzando la prestazione dei singoli giocatori del Milan. Vedimao nel dettaglio il suo commento:

"Sul piano difensivo i responsi sono chiari: su 4 big match stagionali, contro Juve, Inter, Napoli e Roma, il Milan ha subito solo 1 gol per altro su calcio di rigore. Poi magari in altre partite in cui l'attenzione era un filo meno, la difesa ha concesso qualcosa di più , penso ai due gol subiti col Parma, col Pisa e con la Cremonese, ma quando ci sono le partite che fanno davvero la differenza in campionato, la difesa non tradisce. La difesa poi è retta da un portiere straordinario perchè Maignan, così come contro la Roma, ha parato il rigore e ha difeso la possibilità di vincere di corto muso. È una squadra che vive della classe e della presenza di Modric che si, era alla sua prima presenza nel derby di Milano ma era che la sua partita numero 1100 tra club e nazionale. È una squadra che con Rabiot ha fatto un acquisto perfettamente funzionale, che ha un killer, un giocatore di produttività enorme come Pulisic, a me non è dispiaciuto neanche Leao, soprattuto perchè ha fatto una partita da giocatore che si è messo a disposizione della causa. Nel primo tempo ha fatto il centravanti andando a battagliare, proteggendo dei palloni, ha permesso al Milan di respirare. Nel secondo tempo ha provato a sfruttare le occasioni che si aprivano nei ribaltamenti di fronte, chiaro non è la partita fiammeggiante del Leao che te la decide ma è una partita utile".