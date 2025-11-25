Modric: "Volevo che i miei genitori fossero orgogliosi di me. Mia moglie mi ha dato una grande stabilità"

vedi letture

Luka Modric, ai microfoni di Arena Sport, ha rilasciato queste parole sulla sua famiglia:

Sul rapporto con i genitori: "Volevo che fossero orgogliosi di me: che fossero orgogliosi del loro figlio, che sapessero di averlo messo sulla strada giusta, di averlo cresciuto come si deve e che avesse fatto ciò che forse si aspettavano da lui, ciò in cui credevano. Oggi ho dei figli anch'io e so che quando fanno qualcosa di buono non c'è felicità più grande, non c'è ricchezza più grande".

Sulla moglie e la sua famiglia: "Quando guardi loro, come potrei essere diverso io?! Non posso esserlo. E non sono cambiato per niente, perché non penso di essere ora qualcosa di wow, di speciale, solo perché ho fatto tutto quello che ho fatto. Mi vedo ancora come un ragazzo normale che, naturalmente, ha i suoi giorni migliori e peggiori. Come persona sono progredito. Cambi, progredisci, ma non ho cambi ciò che sei originariamente. Ho conosciuto Vanja (moglie, ndr) quando ancora giocavo nell'Inter Zapresic e lei mi ha sicuramente dato una grande stabilità. Quando hai qualcuno a casa che ti permette di concentrarti sul campo, su ciò che è primario. E questo non è proprio il caso nel mondo di oggi, che qualcuno che si dedichi a te, alla tua carriera, come ha fatto lei. Da quel punto di vista ho fatto jackpot!".

