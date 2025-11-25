Open VAR, rigore Inter nel derby. VAR: "Intervento imprudente di Pavlovic". Sozza: "Ok rigore". Per Rocchi decisione corretta

Come ogni martedì, su DAZN è uscita la nuova puntata di "Open VAR", programma nel quale vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Tra questi anche il rigore dato all'Inter nel derby di domenica contro il Milan: al 71' il VAR Aureliano ha richiamato al monito l'arbitro Sozza che, dopo aver rivisto un contatto in area tra Pavlovic e Thuram, ha concesso un penalty ai nerazzurri. Ecco il dialogo che c'è stato tra il direttore di gara e la Sala VAR:

Il VAR riguarda i replay dell'episodio: "Per me è rigore questo. Rivediamo...sì è molto evidente. Simo ti consiglio un OFR per un possibile rigore a favore dell'Inter".

Sozza arriva al monitor.

VAR: "Ti parto dal punto di contatto e poi te la mando in dinamica. E' un intervento imprudente del numero 31 Pavlovic".

Sozza: "Per l'intervento ok. Vediamo a velocità normale. Ok rigore".

VAR: "E' il numero 31 Pavlovic. E' un intervento impudente".

Presente negli stadi di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così l'episodio: "Noi interviamo con l'OFR quando il fallo è imprudente. Fa bene il VAR a richiamare l'arbitro che poi decide in autonomia. E' un intervento da ammonizione e giustamente viene dato rigore e ammonizione. Altrimenti, se fosse un contratto normale sullo scarico del pallone non saremmo intervenuti, non sarebbe nemmeno rigore. L'imprudenza, diciamo l'intenstà del fallo che prevede un'ammonizione ci porta a fare un'OFR, altrimenti ogni contatto sarebbe rigore e non è così.

Il fatto che Thuram abbia già crossato e che il contatto sia arrivato dopo non cambia le cose. L'anno scorso avevamo avuto un episodio uguale in Fiorentina-Lazio e abbiamo dato rigore. Quest'anno abbiamo invece perso un rigore in Lazio-Juventus e lo abbiamo detto chiaramente ch era rigore. A volte sbagliamo, ma non è che se perdiamo un rigore allora gli altri sono sbagliati. Questa tipologia di interventi che prevedono un'imprudenza per noi sono rigore".

