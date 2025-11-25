Modric cuore rossonero: "Da bambino sono cresciuto con il calcio italiano e il Milan era il club che adoravo di più"

In merito alla scelta di continuare la sua carriera al Milan, Luka Modric ha spiegato ad Arena Sport:

Perché il Milan?: "Dopo il Real, l'ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso. Non c'è alcun dubbio su questo e tutti i giocatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: per me è la situazione più ideale che mi potesse capitare. Soprattutto perché amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. Il Milan era il club che adoravo di più. Quando si è presentata l'opzione del Milan, per me è stata quella giusta".

Sul suo arrivo in Italia e al Milan: "La città è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all'interno del club che fuori. I compagni di squadra, l'allenatore, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce ad ogni passo, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo".

