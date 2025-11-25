Modric: "Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Sono davvero felice"

vedi letture

Intervistato da Arena Sport, Luka Modric ha parlato così del suo addio al Real Madrid e del suo arrivo al Milan:

Sull'addio al Real Madrid: "Sinceramente, non è stato facile, perché ho trascorso 13 anni, quasi metà della mia vita, praticamente in un club, in una città. È stato uno dei periodi più belli della mia vita. Sono arrivato a Madrid forse relativamente tardi, a 27 anni, ma nel momento giusto. Ero pronto per quel passo. I quattro anni in Inghilterra mi hanno aiutato molto. E tutto ciò che ho vissuto e realizzato a Madrid dopo mi sembra irreale...".

Sull'esperienza a Madrid, dove ha fatto la storia: "A parte i trofei e le vittorie, rimanere tredici anni in un club del genere... Sono arrivato a 27 anni e sono rimasto quasi fino ai quaranta ed è qualcosa di incredibile! Perché si sa che tipo di club è il Madrid, si sa che non tollera la mediocrità, e rimanere a quel livello, in un club del genere, per così tanti anni, con tutti i successi che ho vissuto lì, è qualcosa di incredibile. Secondo il mio modo di pensare precedente, ritenevo che sarei stato soddisfatto se avessi concluso la carriera a 35 anni. Ma il mio curriculum professionale ha superato da tempo quel limite, e non nascondo la gratitudine: sono ancora, grazie a Dio, a quel livello ed è qualcosa di incredibile!".

Sull'idea di lasciare il calcio con la maglia del Real: "L'ho sempre detto e non erano frasi di circostanza, né adulazione verso i tifosi o il club: il mio grande desiderio era ritirarmi a Madrid. Ma semplicemente, tutto ha un inizio e una fine".

Sul suo arrivo in Italia e al Milan: "La città è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all'interno del club che fuori. I compagni di squadra, l'allenatore, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce ad ogni passo, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo".

