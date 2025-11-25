Show di Messi: il Miami vola alle finali playoff del campionato Usa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Lionel Messi non smette di incantare in campo. Il campione argentino ha trascinato l'Inter Miami alle finali dei playoff della Eastern Conference della MLS, segnando un gol e fornendo tre assist nella vittoria per 4-0 a Cincinnati. È la prima volta che il 38enne raggiunge le finali di conference da quando è entrato a far parte del club nel 2023. La franchigia della Florida, nel campionato di calcio Usa dal 2020, non aveva mai raggiunto questa fase così avanzata della competizione.

Sabato Miami affronterà New York City, avversario già sconfitto per 4-0 a settembre, per aggiudicarsi un posto nella finale del campionato. L'Inter Miami, terza nella propria conference al termine della stagione regolare, ha travolto in trasferta Cincinnati: Messi ha sbloccato il risultato al 19' con un colpo di testa; nella ripresa Mateo Silvetti e la doppietta di Tadeo Allende hanno chiuso il match. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha concluso la stagione regolare al primo posto sia per gol (29) che per assist (19). (ANSA).