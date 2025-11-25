Contatto Pavlovic-Thuram, Paparesta: "Che fallo è questo?"

Gianluca Paparesta, ex arbitro, è stato ospite a Sportitalia e ha commentato così la vittoria del Milan nel Derby: "L'allenatore in queste partite fa molto, fa moltissimo. L'esperienza di Allegri, la capacità di riuscire a ottenere il massimo dalle ripartenze, perché il gol è arrivato da una ripartenza. L'Inter ha giocato, è arrivata in porta e ha tirato, ha preso pali e ha avuto delle grandi occasioni in cui Maignan è stato eccezionale, però secondo me domenica si è vista la capacità di un allenatore esperto nell'impostare una partita in cui quando c'è l'occasione fai gol e poi riesci, anche con un po' di fortuna a non prendere gol"

Paparesta sul calcio di rigore assegnato all'Inter: "Guarda ne abbiamo visti così tanti... Adesso lo stanno facendo passare per un rigore netto: Thuram mette la palla, quindi la giocata l'ha fatta e lo scontro c'è stato. Che fallo è questo? Se danno questo rigore, adesso dobbiamo avere dieci rigori a partita. Dopo che un giocatore in area si libera del pallone e si scontra con un avversario, 80 volte su 100 succede un episodio del genere che sia step on foot o spinta: ma ormai la giocata è stata fatta"