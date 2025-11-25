Il Milan dà addio a Lorenzo Buffon: "Uomo buono dal grande cuore rossonero"

vedi letture

Il Milan piange la morte di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero degli anni '50 che in 10 stagioni complessive e consecutive con il Milan ha collezionato 300 presenze e vinto 4 Scudetti. Un'istituzione della storia milanista che ci ha lasciati all'età di 96 anni, come comunicato dalla figlia Patricia, a causa di un infarto.

Il Milan ha condiviso un messaggio commosso di cordoglio sui propri canali social: "Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria".