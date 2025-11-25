L'agente Joao Santos: "Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine"
La redazione di Tuttomercatoweb.com ha chiacchierato in esclusiva con l'agente Joao Santos, operatore di mercato e procuratore, tra gli altri, del centrocampista italo-brasiliano Jorginho. Di seguito le sue parole sulla lotta al titolo nel campionato di Serie A Enilive così come pure sulle possibilità della Nazionale Italiana di qualificarsi per il Mondiale dell'estate prossima.
Che Serie A vede?
"Un bel campionato, che si deciderà tra marzo e aprile. Mi sembra un torneo entusiasmante. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Bello così. Credo comunque che il Napoli sia favorito".
Sull'Italia al Mondiale: "L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada".
