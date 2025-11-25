Capello: "Milan ordinato e attento. Allegri? Contro le grandi non vinci se non sei entrato nella testa dei giocatori"

Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. La differenza si calcola sull'ordine degli anni luce e il merito principale va dato a Massimiliano Allegri che sta cambiando la mentalità della squadra oltre che l'atteggiamento tattico in campo, grazie alla sua enorme esperienza. Del momento del club rossonero e dell'incidenza del tecnico livornese nel mondo milanista, ha parlato Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Capello sulle cose in cui è cresciuto il Milan e su Allegri: "Nell'ordine in campo. Prima era una squadra che io definisco sparpagliata, e non mi riferisco solo alla scorsa stagione ma anche ad alcune partite di quest'anno. Succedeva soprattutto quando veniva persa palla, ora invece vedo tutti ordinati e attenti. Si aiutano dal primo all'ultimo. Mano di Allegri? Direi il 70-80%, perché contro le grandi non vinci se non sei entrato nella testa dei giocatori. Lungo una stagione ci sono degli step da superare e li superi solo se sei convinto che le direttive dell'allenatore siano corrette".