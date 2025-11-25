S.Rossi elogia Maignan sul rigore: "Molto bravo a indirizzare Calhanoglu"

Da portiere a portiere: nella giornata di oggi la redazione di Tuttosport ha intervistato un ex estremo difensore rossonero come Sebastiano Rossi, che ancora oggi detiene il record di imbattibilità della squadra con 929 minuti consecutivi senza incassare neanche un gol. L'ex portiere del Diavolo è stato intervistato per commentare le prestazioni e il futuro di Mike Maignan che oggi non solo difende i pali del Milan ma è anche il capitano milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sebastiano Rossi, da esperto nel settore, ha raccontato la parata sul rigore tirato da Calhanoglu da parte di Maignan: "Sui rigori è sempre così: da un lato c’è la bravura di chi lo para e dall’altro chi calcia forse poteva fare meglio. In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Calhanoglu sulla conclusione. Si è mosso bene, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco. Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta"