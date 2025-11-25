È morto Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero degli anni '50

Lutto nel mondo rossonero, è morto a 96 anni Lorenzo Buffon, campione milanista degli anni '50. Cugino di secondo grado di Gianluigi, ex portiere della Juventus e della Nazionael, anche il Buffon milanista è stato portiere, uno dei più apprezzati della storia del Diavolo. Ha trascorso tutti gli anni '50 a difendere i pali della porta rossonera, dalla stagione 1949/1950 a quella 1959/1960. In totale ha collezionato 300 presenze ufficiali e nel suo palmares milanista contava 4 Scudetti e 2 Coppe Latine. La redazione di MilanNews.it si stringe al dolore di familiari e amici.

Così l'Agenzia ANSA ha reso nota la notizia: "È morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan con cui vinse 5 scudetti. Ne dà notizia la sua unica figlia Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana".