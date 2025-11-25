Rabiot il vero plus di questo Milan: i numeri rossoneri con il Duca in campo

Ieri Adrien Rabiot, dopo aver esaltato i tifosi rossoneri con una prestazione solida e intensa in mezzo al campo nel Derby vinto contro l'Inter al rientro in campo dopo un mese di stop, ha voluto mandare in estasi i sostenitori milanisti anche sui social pubblicando i migliori scatti della sua partita, accompagnati dalla frase: "Il DUCA è tornato". Questo il suo primo vero soprannome, anche prima di "Cavallo Pazzo" o di "Vagabondo" come lo ha chiamato Allegri al loro primo incontro a Milanello quest'anno.

Al netto della frase a effetto per i social, la verità profonda è che il ritorno di Rabiot per il Milan è davvero un balsamo. Il centrocampista francese è il vero plus della squadra di Allegri che, infatti, ha spinto tantissimo per farlo arrivare a Milano. E i numeri sono chiaramente dalla sua parte. Con Rabiot in campo il Diavolo ha giocato 6 partite ufficiali, 5 di A e 1 di Coppa Italia. Il bilancio parla da solo: 5 vittorie contro Bologna, Udinese, Napoli, Inter e Lecce in Coppa, 1 pareggio con la Juventus. Gol subiti? 1, contro il Napoli su rigore. Senza Rabiot le reti incassate sono 8: non c'è molto altro da aggiungere.