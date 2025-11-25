Rabiot il vero plus di questo Milan: i numeri rossoneri con il Duca in campo
Ieri Adrien Rabiot, dopo aver esaltato i tifosi rossoneri con una prestazione solida e intensa in mezzo al campo nel Derby vinto contro l'Inter al rientro in campo dopo un mese di stop, ha voluto mandare in estasi i sostenitori milanisti anche sui social pubblicando i migliori scatti della sua partita, accompagnati dalla frase: "Il DUCA è tornato". Questo il suo primo vero soprannome, anche prima di "Cavallo Pazzo" o di "Vagabondo" come lo ha chiamato Allegri al loro primo incontro a Milanello quest'anno.
Al netto della frase a effetto per i social, la verità profonda è che il ritorno di Rabiot per il Milan è davvero un balsamo. Il centrocampista francese è il vero plus della squadra di Allegri che, infatti, ha spinto tantissimo per farlo arrivare a Milano. E i numeri sono chiaramente dalla sua parte. Con Rabiot in campo il Diavolo ha giocato 6 partite ufficiali, 5 di A e 1 di Coppa Italia. Il bilancio parla da solo: 5 vittorie contro Bologna, Udinese, Napoli, Inter e Lecce in Coppa, 1 pareggio con la Juventus. Gol subiti? 1, contro il Napoli su rigore. Senza Rabiot le reti incassate sono 8: non c'è molto altro da aggiungere.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan