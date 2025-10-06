I rimpianti del Milan: Pulisic e Leao "tradiscono" il Diavolo

Alla fine tra Juventus e Milan, dopo lo 0-0 di ieri sera, chi esce dallo Stadium con i rimpianti è senza dubbio la squadra di Massimiliano Allegri che conferma ancora volta la sua grande solidità difensiva, ma stavolta sbaglia troppo davanti: un rigore con Christian Pulisic e due occasioni ghiottissime con Rafael Leao, entrato in campo nella ripresa. I rossoneri abbandonano così la vetta della classifica, dove restano invece Roma e Napoli che ieri hanno invece battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa.

RIMPIANTI MILAN - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che è vero che siamo all'inizio del campionato e la stagione è ancora lunghissima, ma al termine della partita nello spogliatoio milanista c'è parecchio rammarico perchè se c'è una squadra tra le due che è andata vicina alla vittoria e meritava di più di portare a casa i tre punti è proprio il Milan. I rigori stanno diventando un problema in casa rossonera, a dirlo sono i numeri: da inizio 2024, il Diavolo ha infatti sbagliato 7 dei 13 rigori calciati in serie A, pari al 54% (record assoluto in Europa).

CHE ERRORI LEAO - Ma negli occhi dei tifosi milanisti restano anche i due gol sbagliati da Leao, ancora lontano dalla forma migliore. Come contro il Napoli, il portoghese è entrato in campo anche ieri nella ripresa al posto di Santiago Gimenez e ha dimostrato che deve lavorare ancora un po' per tornare al 100%. Eppure due ghiotte occasioni le ha avute, ma sotto porta non è stato lucido e cattivo come dovrebbe essere. Un vero peccato per il Milan che lascia Torino con non pochi rimpianti.

