Verso Juventus-Milan: Tomori recuperato, c'è ancora Gimenez davanti

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.

14.30 - Il Milan è la squadra che vanta la striscia aperta di vittorie più lunga tra le squadre attualmente in Serie A: quattro successi di fila per i rossoneri, che nelle competizione non arrivano a cinque da aprile 2024, con Stefano Pioli in panchina.

14.00 - Uno sguardo agli avversari del Milan questa sera. Tra le fila dei bianconeri infatti, stasera non sarà presente il difensore Bremer, non convocato per infortunio. Out anche Miretti e Milik.

13.00 - Numeri a confronto: Perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A: due vittorie per parte e quattro pareggi; in queste otto sfide sono stati segnati appena otto gol totali, quattro a testa (uno di media a incontro).

12.30 - Si riporta di seguito la squadra arbitrale

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini

12.03 - Una cattiva e una buona notizia in casa bianconera in vista del big-match di stasera contro il Milan. Igor Tudor, tecnico della Juventus, dovrà fare a meno di Gleison Bremer, che ha ancora fastidio al ginocchio e, dopo la gara di Champions League contro il Villarreal, salterà dunque anche la sfida casalinga contro i rossoneri. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo minuto Daniele Rugani. Sta meglio invece Khephren Thuram che sarà regolarmente tra i convocati del tecnico croato ed è in corsa per una maglia da titolare, anche se sembra essere in leggere svantaggio su Weston McKennie. In attacco, spazio a Jonathan David con alle sue spalle confermati Francisco Conceiçao da una parte e Kenan Yildiz dall'altra. In porta si rivedrà dall'inizio Michele Di Gregorio dopo che mercoledì in Champions League ha giocato Mattia Perin.

11.47 - Dopo essere tornato in campo contro il Napoli, in molti erano convinti che Rafael Leao sarebbe potuto tornare titolare contro la Juventus, ma, salvo clamorose sorprese, non sarà così. Il portoghese, come ha ammesso anche ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è in crescita e ha lavorato intensamente a Milanello durante questa settimana, però sembra essere ancora presto per rivederlo in campo dal primo minuto. Stasera contro la Juventus, Leao partirà dunque dalla panchina e al suo fianco ci sarà anche Christopher Nkunku: il portoghese e il francese saranno gli assi nella manica di Allegri che in ogni conferenza ripete che nel calcio di oggi molto spesso i cambi sono più importanti dei titolari. Ed entrambi, con la loro qualità e velocità, sono due giocatori in grado di spaccare in due le gare anche a partita in corso.

11.26 - Stasera contro la Juventus, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno solo di due giocatori, cioè l'infortunato Ardon Jashari e lo squalificato Pervis Estupinan. Quest'ultimo è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato una settimana fa contro il Napoli. Chi giocherà quindi al suo posto sulla fascia sinistra? La scelta di Allegri dovrebbe ricadere su Davide Bartesaghi che è in vantaggio su Zachary Athekame.

11.00 - "Squadra che vince non si cambia" dice un famoso proverbio e così Massimiliano Allegri confermerà questa sera per il big-match in casa della Juventus la stessa formazione titolare schierata una settimana fa a San Siro contro il Napoli, con un solo cambio obbligato: a sinistra non ci sarà infatti lo squalificato Pervis Estupinan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione di domenica scorsa contro i partenopei, al suo posto grande chance per Davide Bartesaghi che dovrebbe vincere il ballottaggio con Zachary Athekame.

In difesa c'è il recupero di Fikayo Tomori: il giocatore inglese ha infatti smaltito il risentimento all'adduttore che lo aveva costretto a chiedere il cambio contro il Napoli e sarà dunque regolarmente al suo posto nella difesa a tre milanista che scenderà in campo dal primo minuto stasera a Torino. Con lui ci saranno ancora una volta Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Conferme anche in mezzo al campo dove Allegri si affiderà nuovamente al trio composto da Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot, grande ex della sfida insieme allo stesso allenatore livornese.

L'altro dubbio di formazione è in attacco e riguarda il compagno di reparto di Christian Pulisic, autore di sei gol e due assist e punto fermo di questo Milan: nonostante non abbia ancora segnato in questo campionato, la maglia da titolare sarà ancora sulle spalle di Santiago Gimenez, il quale ha convinto Allegri per spirito di sacrificio e applicazione. Con il messicano dal primo minuto, Allegri si terrebbe due assi nella manica in panchina che potrebbero spaccare poi la gara nella ripresa: si tratta di Christopher Nkunku e soprattutto Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Milan, gara valida per la 6^ giornata di Serie A. I rossoneri di Max Allegri arrivano al secondo big-match in una settimana dopo cinque vittorie di fila, l'ultima conquistata domenica scorsa a San Siro contro il Napoli. I bianconeri di Igor Tudor sono invece reduci da quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!

