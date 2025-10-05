live mn Juventus-Milan (0-0): pari che ai "punti" sta stretto al Diavolo

90' + 3' | Fischio finale all'Allianz Stadium. 0 a 0 tra Juventus e Milan, ma quanti rimpianti per il Diavolo di Allegri.

90' | 3 minuti di recupero.

90' | Altra occasione per il Milan. Palla illuminante di Modric per un Leao che ancora una volta sbaglia davanti a Di Gregorio.

86' | Cambio nella Juventus: fuori Rugani, dentro Kostic.

85' | 5 minuti alla fine di una partita tiratissima.

78' | Altro tentativo della Juventus, questa volta con Cambiaso. La conclusione del 27 bianconero si è però spenta tra le braccia di Maignan.

75' | Si è accesa in un lampo la Juventus: tentativo di Openda dal limite dell'area. La conclusione del belga si è però spenta larga sul fondo.

74' | Ammonito Gatti per un fallo tattico su Leao.

74' | Altro cambio nel Milan: fuori Pulisic, dentro Nkunku.

73' | Occasione clamorosa per il Milan, con Leao che a pochi metri dalla porta ha clamorosamente sprecato la rete del possibile vantaggio rossonero.

68' | Mini rivoluzione nella Juventus: fuori Conceiçao, David, Yildiz, dentro Openda, Thuram e Vlahovic.

67' | Tentativo coraggioso di Leao, che notando Di Gregorio di molto fuori dalla propria area di rigore ha tentato un pallonetto dalla propria metà campo mancando di pochissimo lo specchio della porta.

62' | Doppia sostituzione nel Milan: fuori Fofana e Gimenez, dentro Loftus-Cheek e Leao.

59' | Ammonito Bartesaghi per un intervento in ritardo su Conceiçao all'altezza della panchina di Allegri.

58' | Fofana ci ha provato dalla lunga distanza. Di Gregorio in due tempi la fa sua.

55' | Pulisic ha provato subito a cancellare la delusione del rigore mettendosi in proprio lasciando partire dal limite una conclusione che però Di Gregorio ha prontamente bloccato.

53' | Pulisic sbaglia il calcio di rigore. Palla alta sopra la traversa.

52' | Calcio di rigore per il Milan. Atterrato Gimenez da Kelly dentro l'area di rigore.

49' | Ammonito Locatelli per un fallo tattico su Modric.

47' | Miracolo di Maignan sulla conclusione ravvicinatissima di Gatti.

45' | Si riparte a Torino con gli stessi 11 del primo tempo.

------

Molto equilibrio, poche emozioni nel primo tempo dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Partita molto tattica, con entrambe le squadre che quasi hanno dato più importanza alla fase difensiva piuttosto che a quella offensiva, come confermano anche le statistiche dei tiri in porta, praticamente zero, di questi primi 45'. Nel secondo tempo servirà una scossa, e chissà che questa non possano darla giocatori di qualità come Leao e Nkunku.

------

45' + 1' | Finisce qui una prima frazione di gioco non trascendentale, per utilizzare un eufemismo.

45' | Un minuto di recupero.

44' | Il primo ammonito della partita è del Milan: giallo a Fofana per un fallo su Locatelli in mezzo al campo.

43' | Immediata la reazione della Juventus, ma la conclusione di Kalulu si è spenta larga sul fondo.

42' | Occasione Milan con Santiago Gimenez, che girandola di testa per poco non ha trovato il pallo lontano della porta difesa da Di Gregorio.

40' | Partita molto tattica, poche le emozioni fino a questo momento.

33' | Occaione Juventus con Jonathan David, ma il 30 bianconero, in maniera anche piuttosto goffa, non è riuscito a calciare perché gli è mancato il piede d'appoggio nel momento cruciale.

32' | Buono spunto personale di Gimenez, che si è messo nelle condizioni di arrivare a calciare da dentro l'area di rigore. La conclusione, centrale, non ha impensierito più di tanto Di Gregorio.

29' | Conclusione dalla lunga distanza di Rabiot che però non è riuscito a trovare la porta difesa da Di Gregorio.

28' | Grande spunto personale di Conceiçao, che dopo aver superato Bartesaghi ha trovato dentro l'area di rigore McKennie che di tacco ha cercato di allungare la palla sul secondo palo a David che però non ha letto bene l'azione.

24' | Conclusion timida e centrale di Gatti che sporca per la prima volta in partita i guanti di Mike Maignan.

22' | Grande recupero alto del Milan con il solito Chris Pulisic, che però ha perso lucidità scivolando dentro l'area di rigore nella più classica delle situazioni di 1 vs 1. Da terra, comunque, lo statunitense ha provato comunque a servire Fofana, anticipato però da un difensore avversario.

18' | Timide proteste del Milan per un contatto dentro l'area di rigore della Juventus per un contatto (molto leggero e dunque non punibile) tra Fofana e Locatelli.

11' | Juventus pericolosa ancora una volta con McKennie, che ha però perso un tempo di gioco non calciando di sinistro un ottimo traversone di Kalulu arrivato dall'out di destra.

10' | Fase della partita dove le due squadre si studiano grazie all'ausilio del possesso palla.

3' | Immediata la reazione della Juventus, con McKennie che non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi una sponda di Jonathan David.

2' | Buona la prima iniziativa sulla sinistra di Bartesaghi, che dopo una percussione palla al piede ha trovato dentro l'area di rigore Fofana che non è riuscito ad indirizzare nel migliore dei modi la palla verso la porta di Di Gregorio.

1' | Si parte all'Allianz Stadium, è cominciata Juventus-Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica e benvenuti all'Allianz Stadium!. Tra poco il Milan scenderà in campo contro la Juventus in un grande classico del calcio italiano per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Vincere per dare continuità ai 3 punti ottenuti contro il Napoli campione d'Italia, è questo l'obiettivo della squadra guidata da Massimiliano Allegri, che per la prima volta dopo 12 anni torna a Torino da avversario. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra i rossoneri e la Juventus. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata