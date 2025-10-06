Allegri: "Stasera Gimenez ha fatto una bella partita. È un ragazzo che lavora molto per la squadra"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 0-0. Queste le sue parole:

"Stasera Gimenez ha fatto una bella partita, soprattutto sull’azione del rigore si è mosso molto bene e anche in un altro paio di situazioni. È un ragazzo che lavora molto per la squadra e questo è molto importante. Però in quel momento lì ho pensato di mettere dentro gente fresca e con grande qualità tecniche. Anche Pulisic, nonostante l’errore sul rigore, però ha fatto una partita straordinaria”.