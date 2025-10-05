Leao dal 1'? Per Allegri non è ancora il momento. Rafa e Nkunku assi nella manica dalla panchina

vedi letture

Dopo essere tornato in campo contro il Napoli, in molti erano convinti che Rafael Leao sarebbe potuto tornare titolare contro la Juventus, ma, salvo clamorose sorprese, non sarà così. Il portoghese, come ha ammesso anche ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è in crescita e ha lavorato intensamente a Milanello durante questa settimana, però sembra essere ancora presto per rivederlo in campo dal primo minuto.

ASSI NELLA MANICA - Il tecnico livornese ha poi aggiunto che domenica scorsa contro il Napoli l'idea era di farlo entrare qualche minuto dopo, ma l'espulsione di Estupinan ha cambiato un po' i suoi piani. Stasera contro la Juventus, Leao partirà dunque dalla panchina e al suo fianco ci sarà anche Christopher Nkunku: come riferisce stamattina Tuttosport, il portoghese e il francese saranno gli assi nella manica di Allegri che in ogni conferenza ripete che nel calcio di oggi molto spesso i cambi sono più importanti dei titolari. Ed entrambi, con la loro qualità e velocità, sono due giocatori in grado di spaccare in due le gare anche a partita in corso.

NON E' IL MOMENTO - "Ho imparato che pensare di fare una cosa perché è arrivato il momento di cambiare non va bene. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo" è stata la risposta ieri di Allegri ad una domanda sul rientro di Leao. L'allenatore milanista ha le idee piuttosto chiare sul tema: il Milan sta andando bene e dunque al momento non intende cambiare schieramento. Rafa, ad oggi, parte dietro Santiago Gimenez e la sensazione è che sarà così fino a quando non sarà di nuovo al 100%. Ma attenzione alle possibili sorprese, l'"allegrata" potrebbe essere sempre dietro l'angolo.