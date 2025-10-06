Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...

vedi letture

Il Milan si deve accontentare del terzo posto momentaneo a causa dello 0-0 a Torino contro la Juventus, frutto del rigore fallito da Pulisic e di due errori grossolani sotto porta di Leao. Il Milan si deve accontentare di quattro punti totali tra la sfida vinta contro il Napoli e il pari di ieri sera contro i bianconeri. No aspe, non ci siamo sbagliati, non è un errore: il Milan può avere rimpianti, può non essere soddisfatto dei 4 punti contro Juventus e Napoli, può e deve essere arrabbiato per non aver raccolto il massimo possibile. E pensare che solo qualche mese fa... Nulla, sapete già tutto.

Le parole di Allegri

Lo aveva forse annunciato sabato in conferenza stampa, parlando di quanto potesse essere positivo un pareggio: "Il pareggio andrebbe bene? Per il quarto posto servono 74-75 punti e mancano ancora tante vittorie; ovvio che vincere è molto meglio, ma quando pareggi lì per lì ti arrabbi, ma poi devi accumulare punti". Dopo i gol sbagliati ieri, però, i rimpianti ci sono. Max, però, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Il positivo è che non abbiamo preso gol e che abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene soprattutto nel primo tempo in cui non abbiamo avuto spazio. Nella ripresa siamo cresciuti molto dopo la parata di Maignan, avendo poi diverse occasioni. Di positivo c'è il punto, ma da questa partita bisogna uscire arrabbiati. Dobbiamo capire che quando abbiamo l'avversario tra le mani, dobbiamo ucciderlo, in senso sportivo. Però forse meglio che non abbiamo vinto, se no pensavamo di essere a posto e invece ci sono tante cose da sistemare".

