Ceccarini: "Rinnovi Milan? Fiducia per Saelemaekers e Pulisic, difficile quello di Maignan"
Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan: "Infine il Milan. Ora tutta l’attenzione è concentrata sui rinnovi. Si lavora con fiducia a quelli di Saelemaekers e Pulisic mentre resta difficile quello di Maignan. Per il futuro la questione attaccante resta un tema. Tutti in casa rossonera si augurano che Gimenez diventi una certezza ma in estate potrebbe esserci una grande opportunità.
Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere. È quindi in tanti proveranno a cogliere questa occasione. Il Milan non si è ancora mosso ma magari potrebbe decidere di inserirsi nella corsa".
Gozzini rivela: "Pur di portare a Torino Saelemaekers, la Juve lo avrebbe inserito nell'affare Vlahovic al Milan"
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
