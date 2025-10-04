probabile formazione Verso Juve-Milan: un cambio per Allegri, l'altro non è scontato. Leao in panchina

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari

Squalificati: Estupinan

Diffidati: -

Ballottaggi: Gimenez-Leao (65-35)

--------------------

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS-MILAN: LE ULTIME SUI ROSSONERI

Gli esami a cui si è sottoposto Fikayo Tomori dopo il problema muscolare rimediato domenica scorsa nel match contro il Napoli avevano per fortuna evidenziato solo un risentimento all'adduttore che il difensore ha smaltito in pochi giorni: nella giornata di ieri, infatti, il giocatore inglese è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di domani sera sul campo della Juventus. Anzi, non solo sarà convocato, ma potrebbe partire dal primo minuto. Lo scrive stamattina Tuttosport che spiega che nei giorni scorsi il tecnico livornese aveva provato Koni De Winter, ma il recupero flash di Tomori potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola: Allegri starebbe infatti pensando di riproporre a Torino la "solita" difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovc che non prende gol su azione da oltre un mese (23 agosto contro la Cremonese a San Siro). Quello tra l'inglese e Tomori è di fatto l'unico dubbio di formazione che Allegri scioglierà oggi durante la rifinitura. Per il resto avanti tutta con la squadra che ha giocato le ultime partite: l'unica eccezione sarà la presenza a sinistra di Davide Bartesaghi al posto dello squalificato Peris Estupinan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato domenica scorsa contro il Napoli. Tutto confermato invece negli altri ruoli con Mike Maignan ovviamente in porta, a destra spazio ad Alexis Saelemakers, mentre in mezzo al campo confermatissimo il trio composto da Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot, grande ex della partita insieme ad Allegri. In attacco, accanto all'inamovibile Christian Pulisic, agirà ancora una volta Santiago Gimenez, il quale è ancora alla ricerca del primo gol in questo campionato di Serie A.

--------------------

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini