Passerini: "Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti, perché non lo dovrei fare io?!'"
Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo ambiente interno al Milan: "Ho parlato e scritto delle direttive del codice Allegri. Voglio tornarci ancora. Mi ha colpito molto una cosa: nessuno arriva più in ritardo a Milanello. Poi i risultati non arrivano sono da lì, ma sono una cosa che aiuta. Tutto è cambiato a Milanello. Ve lo posso assicurare. Quei ritardi un po' scientifici dell'anno scorso - Theo Hernandez e Alex Jimenez su tutti - non ci sono più. Oggi l'arrivo molto importante di Modric e di Rabiot dà l'esempio, che fa tutta la differenza del mondo. Senza quell'esempio, gli allenamenti non migliorano e i risultati non arrivano. Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti (riferito a Modric, ndr), perché non lo dovrei fare io?!.
Come il campione croato Luka Modric, col quale è entrato subito in sintonia in campo e fuori, anche il francese Rabiot è di un'altra categoria. E col suo esempio sta trascinando il resto della squadra. Sono i primi ad arrivare a Milanello e gli ultimi ad andarsene. Da quando ci sono loro, non arriva in ritardo più nessuno. Come per Allegri, anche per Rabiot domenica sarà una notte speciale".
