Del Piero su Juventus-Milan: "Sarà un bel match, test importante per entrambe le squadra per capire il loro stato di maturazione attuale"
Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport del match che attende domani sera i bianconeri contro il Milan di Max Allegri: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale.
Se il calendario più fitto di impegni della Juve peserà? Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, quindi il Milan ha una grande responsabilità. Però sono due squadre attrezzate per fare qualsiasi cosa".
