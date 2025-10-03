FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24

Rispetto alla stagione scorsa, e a quella prima ancora, il computo degli infortuni sofferti dai giocatori del Milan è relativamente positivo. In rosa sono rimasti giocatori meno propensi agli infortuni rispetto agli anni passati (in percentuale) ed il fatto di giocare una sola volta a settimana aiuta a recuperare meglio. Ad oggi Allegri ed il suo staff possono dirsi soddisfatti; gli unici due problemi importanti sono stati quello di Leao, fuori quasi 40 giorni per un problema al polpaccio, e lo sfortunato incidente in allenamento di Jashari, che rientrerà circa a novembre a causa della frattura del perone destro.

GLI INFORTUNI FINORA

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto: 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre: 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre: 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre: 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre: 5 giorni out

Due traumatici e quattro muscolari.

STAGIONE 24/25

1.Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - dal 27 luglio 2024 al 14 ottobre 2024, 79 giorni out e 9 partite saltate

2.Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - 28 luglio 2024

3.Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4.Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5.Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - dal 8 settembre 2024 al 21 dicembre 2024, 104 giorni out e 21 partite saltate.

6.Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

7.Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

8.Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

9.Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - dal 5 ottobre 2024 al 28 ottobre 2024, 23 giorni out e 3 partite saltate

10.Jovic - Sovraccarico in zona pubica - 5 ottobre 2024

11.Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

Sette muscolari, tre traumatici ed uno legamentoso.

STAGIONE 23/24

1.Messias - Problema muscolare - 24 luglio 2023

2.Calabria - Affaticamento - dal 28 luglio al 10 agosto 2023, 12 giorni out

3.Giroud - Botta alla caviglia - dal 7 al 14 settembre 2023, 6 giorni out

4.Theo Hernandez - Botta al polpaccio - dal 7 all’11 settembre 2023, 3 giorni out

5.Kalulu - Lesione del retto femorale sinistro - dal 9 settembre al 20 ottobre 2023, 41 giorni out e 7 partite saltate

6.Maignan - Problema al flessore - dal 19 al 25 settembre 2023, 5 giorni out e 2 partite saltate

7.Theo - Edema muscolare - dal 22 al 25 settembre 2023, 2 giorni out e 1 partita saltata

8.Calabria - Edema muscolare - dal 22 al 26 settembre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

9.Krunic - Lesione bicipite femorale della coscia destra - dal 23 settembre al 20 ottobre 2023, 26 giorni out e 4 partite saltate

10.Loftus-Cheek - Lesione del muscolo pettineo - dal 30 settembre al 2 novembre 2023, 35 giorni out e 5 partite saltate

Sei muscolari e quattro traumatici.