Serie A, sabato con 4 gare molto interessanti: in campo anche l'Inter. Il programma
Con la giornata di lunedì è andata in archivio la quinta giornata di campionato di Serie A Enilive e, per chi non ha le coppe europee come il Milan, è già tempo di pensare alla prossima. Per i rossoneri arriva un altro test importantissimo dopo quello con il Napoli: domenica 5 ottobre, alle 20.45, si giocherà contro la Juventus all'Allianz Stadium. I bianconeri oggi sono appena un punto dietro il terzetto di testa composto dal Diavolo, dai partenopei e dalla Roma. Per la formazione di Massimiliano Allegri non ci sarà lo squalificato Estupinan e il lungodegente Jashari: da valutare le condizioni di Tomori, uscito acciaccato nel secondo tempo contro il Napoli.
Di seguito il programma del sesto turno di Serie A Enilive 2025/2026:
VENERDÌ 3/10
ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo
SABATO 4/10
ore 15, Parma-Lecce
ore 15, Lazio-Torino
ore 18, Inter-Cremonese
ore 20.45, Atalanta-Como
DOMENICA 5/10
ore 12.30, Udinese-Cagliari
ore 15, Bologna-Pisa
ore 15, Fiorentina-Roma
ore 18, Napoli-Genoa
ore 20.45, Juventus-Milan
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan