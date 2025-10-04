Camarda e quella pubblicità involontaria da oltre 190mila euro. K-Sport gongola

Marco Iaria, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sull'esultanza di Francesco Camarda: "Francesco Camarda, il talento 17enne in prestito dal Milan al Lecce, ha segnato in pieno recupero la rete del pareggio contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. Nell’esultanza si è tolto la maglia ed è rimasto con la pettorina, a uso e consumo di flash e telecamere. Inconsapevolmente, però, ha esposto il marchio K-Sport facendo una pubblicità enorme all’azienda che produce questi capi dotati di sensori che monitorano le prestazioni degli atleti. "Camarda ci ha fatto un bell’assist, del tutto spontaneo perché non abbiamo nessun rapporto commerciale con lui", dicono da K-Sport.

Per K-Sport il beneficio è duplice. L’azienda italiana, che fornisce anche Messi e Ronaldo, l’anno scorso ha diversificato il suo business. Non più solo gli sportivi professionisti di alto livello ma anche i settori giovanili, gli amatori. Quella pettorina è finita sul mercato privato catturando l’interesse di una larga fetta di praticanti, soprattutto giovani. Così la pubblicità di Camarda assume un significato ancora più rilevante. Secondo le stime di StageUp, il valore della visibilità ottenuta è di circa 190mila euro, soprattutto attraverso i social. Vuol dire che K-Sport avrebbe dovuto investire quella cifra per ottenere la medesima pressione comunicazionale con la pubblicità tradizionale".