Del Piero non ha dubbi: "Milan già da scudetto. Vi spiego il perchè"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri: "Se può essere già da scudetto? Per una serie di dinamiche sì. Perché gioca solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E anche perché ha qualità, non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata".

Su Juventus-Milan di domani sera, l'ex attaccante bianconero ha invece dichiarato: "Sarà un bel match. È ancora presto perché siamo a inizio stagione, magari il ritorno sarà più interessante per altri aspetti, però già questo è un bel test per entrambe le squadre, per capire il loro stato di maturazione attuale".

