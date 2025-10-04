Scaroni: "San Donato? Stiamo valutando come utilizzare quell'area. Il calcio femminile è in crescita e dobbiamo investire anche sul settore giovanile"

Viste le difficoltà che ci sono state per il nuovo stadio a San Siro, il Milan si era tutelato acquistando dei terreni a San Donato. Nelle scorse settimane, è arrivata però una sentenza del Tar che ha bocciato la destinazione a uso sportivo dell’area San Francesco. Su questo tema, Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi, ha spiegato a Milano Finanza:

"Pensiamo si tratti solo di un piccolo intoppo e potremo fare sicuramente ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo anche la possibilità di modificare il progetto originario per ottenere il via libera. Abbiamo investito 40 milioni di euro sull’area e, vista l’evoluzione positiva su San Siro, stiamo valutando come utilizzarla. Il calcio femminile è in crescita e dobbiamo investire anche sul settore giovanile. Ci stiamo ragionando, ma questa potrebbe essere un’idea".

